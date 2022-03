Bauprojekt an der Alfenz sorgt für Unmut

Grund dafür ist der Ausbau des Seitenspeichers des Alfenzkraftwerks, welches sich in der Gemeinde Lorüns, am Eingang des Montafons befindet. Aufgrund der hohen Geschiebemenge des Flusses wurde der Speicher 2006 angelegt. Das Ablaufwerk des Seitenspeichers sowie der Speicherraum wurden dabei so geplant, dass eine Materialbewirtschaftung mit schweren Maschinen möglich ist. Zum Abtransport des Schotters werden folglich Lkw benötigt. Bislang waren die Schwerfahrzeuge auf einer unbefestigten Piste direkt am Ufer der Alfenz unterwegs. Sehr zum Missfallen der Naturschutzanwaltschaft: „Gerade der Uferbereich mit dem Auwaldbewuchs ist eine sensible Zone“, so Naturschutzanwältin Katharina Lins.