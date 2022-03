Einzelschicksale machen Flüchtlingsleid greifbar

Es war ein Russe, der den Neusiedler Kaplan Julian Heissenberger in Rom ansprach. Eine befreundete ukrainische Familie sei in argen Nöten und brauche für einen Zwischenstopp dringend ein Quartier. So kam es, dass die fünf im Pfarrheim Neusiedl aufgenommen wurden. Allerdings nur kurz – denn die 17-jährige Tochter musste weiter nach Saarbrücken, wo sie eine Stammzellentherapie erhält. Spender ist ihr Vater. „Damit er seine Tochter retten kann, hat auch der Vater eine Ausreisegenehmigung bekommen“, schildert der frühere Amtmann Franz Renghofer, der sich gemeinsam mit Pfarrer Willi Ringhofer um die Familie kümmerte.