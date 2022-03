Mit Rodel gegen Zaun gekracht und schwer verletzt

Zu dem Unglück kam es laut Polizei gegen 16.45 Uhr. Der 29-Jährige fuhr mit der Rodel am Grünberglift in Obsteig talwärts. „Aus unbekannter Ursache kam er zu weit nach links und prallte gegen den Holzpfahl eines Maschendrahtzauns.“ Bei dem Crash zog sich der Tiroler eine Fraktur am linken Unterschenkel zu.