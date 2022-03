Bei Crash gegen Auto wurde Busfahrgast verletzt

In Sportklinik gebracht

Bei dem Crash wurde eine Deutsche (72), die im Bus gestanden und sich an einer Haltestange festgehalten hatte, nach vorne geschleudert. In weiterer Folge stürzte sie gegen die Stange und zog sich dabei Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde die 72-Jährige in die „medalp sportclinic“ Sölden eingeliefert. Weitere Personen blieben bei dem Unfall ohne Verletzungen.