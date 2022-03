Diese Salzburger Traumelf hat es in sich

Dabei wäre es gar nicht nötig, auf Europas Spitzenklubs zu blicken. Salzburgs Fans kamen in den letzten zehn Jahren in den Genuss, zahlreiche Topstars zu Beginn ihrer Karrieren an der Salzach regelmäßig bewundern zu dürfen. Auch wenn es nur eine „Was wäre, wenn“-Spielerei ist, so werden sich doch viele Anhänger die Augen reiben angesichts einer potenziellen Bullen-Elf, hätten die ehemaligen Leistungsträger die Mozartstadt nie verlassen und würden stattdessen heute noch in Diensten des rot-weiß-roten Meisters kicken.