Bald kommt Sonnenstrom vom Hödlmayr-Großparkplatz

Neben einer Einspeisung des Stromes in das öffentliche Netz gibt es erste Überlegungen, die Energie für eine batterie- oder wasserstoffbetriebene Lkw- und Fahrzeugflotte zu nutzen und damit den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren. „Hier bei Hödlmayr gibt es ein hohes Potenzial, eine Photovoltaik-Anlage auf bereits versiegelter Fläche zu errichten. Ich freue mich, dass das Unternehmern plant, Flächen zur Energiegewinnung zu nutzen und damit in die klimaneutrale Transformation geht. Das ist gerade im Logistiksektor eine Mammutaufgabe und ringt mir großen Respekt ab“, so Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder, der Hödlmayr bei einem Lokalaugenschein in Schwertberg seine Unterstützung und Beratung zugesagt hat.