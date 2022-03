Schränkt Wien die Jagd auf Füchse ein?

In Wien werden jährlich bis zu 200 Füchse erlegt oder in Fallen gefangen. Naturfotograf und Tierfreund Leopold Kanzler sammelte über 1000 Unterschriften von Menschen, die sich für die Abschaffung der Jagd auf Füchse aussprechen, und schaffte es damit in den Wiener Petitionsausschuss - die „Krone“ berichtete. Seit der Tagung am 17. Jänner sind zum Thema diverse Stellungnahmen von Experten, dem zuständigen Stadtrat sowie von Bezirksvorstehern eingeholt worden.