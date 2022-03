14-Jähriger verletzte sich bei Mofaunfall an Hand

Mitfahrer schwer verletzt

Der 14-jährige Mitfahrer stürzte dabei so unglücklich, dass er eine schwere Handverletzung erlitt. Der Schwerverletzte wurde vom Roten Kreuz Neuhofen/Krems erstversorgt und in ein Krankenhaus nach Linz überstellt. Der 15-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Alle beteiligten Personen sind aus dem Bezirk Linz-Land.