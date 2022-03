Um noch mehr Studenten an die Fakultät zu bringen, startet Dekan Zichy mit Herbst 2022 einen neuen Studiengang. Mit dem Bachelor „Christliche Kultur, Transformation & Kommunikation“ wird der Bedarf an nicht nur theologischem Wissen gedeckt. Zusätzlich zu diesem ermöglicht das Studium Grundkenntnisse in Kommunikation und Management – für Studenten verschiedenster Konfessionen. „Auch Nicht-Katholiken können bei uns studieren“, lacht Zichy. „Es herrscht ein Wandlungsprozess in den Kirchen, und darauf reagieren wir“, so der Dekan.