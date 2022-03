Oberösterreich ist punkto Atomgefahr ohne Schutz

Doch wie sieht es in Oberösterreich mit Schutzräumen aus?

Gar nicht gut, denn der Einbau ist nicht mehr verpflichtend vorgeschrieben. Wer jemals in einer Genossenschaftswohnung gelebt hat, weiß, dass bestehende Schutzräume gerne von den Mietern als zusätzliche Keller genutzt werden und von Altreifen bis zu Gartenmöbeln alles an Gerümpel beherbergen, was man sich nur vorstellen kann. Vom Fitnessraum oder der Sauna in privaten Haushalten ganz zu schweigen. Überdies haben laut Schätzungen nur drei bis fünf Prozent der oö. Bevölkerung einen funktionierenden Schutzraum – das bestätigt auch unsere Umfrage.