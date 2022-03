Wer zahlt Schotterabgabe für Baugrube Ohlsdorf?

Seit Jahresbeginn 2018 ist für obertägig gewonnene Mineralien in Oberösterreich eine Landschaftsabgabe von knapp 16 Cent je Tonne abzuliefern, 90 Prozent ans Land und 10 Prozent an die jeweilige Standortgemeinde. Diese „Schotter-Cent“ genannte Abgabe würde sich im Fall von Ehrenfeld2 also auf knapp 200.000€ summieren – bei einem landesweiten potenziellen Jahresvolumen von insgesamt ca. 2,5 Millionen € keine „Peanuts“.