14-Jähriger per Snapchat: „Blas dir den Kopf weg“

Der 14-Jährige hielt seine Schreckschusspistole in die Kamera und feuerte diese mehrmals ab. Das Snapchat-Video machte er Freitagnacht mehreren Freunden zugänglich. Gerichtet war es an einen 19-Jährigen aus Bruck an der Mur. Per Sprachnachricht kündigte er an, „ihm mit der Waffe den Kopf wegzublasen“. Eine solche Drohung erhielt das Opfer nicht zum ersten Mal!