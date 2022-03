Doping-Verstoß! Ehemaliges Tennis-Ass gesperrt

Wegen eines Doping-Verstoßes ist die frühere Top-20-Tennisspielerin Varvara Lepchenko für vier Jahre gesperrt worden. Die Sperre für die 35-jährige Amerikanerin beginne rückwirkend ab dem 19. August 2021, teilte der Tennis-Weltverband ITF am Freitag mit. Die verbotene Substanz war in einer Probe vom WTA-Turnier in Budapest im vergangenen Sommer gefunden worden.