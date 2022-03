Oö. Landtag mahnt: „Für ein Ende dieses Krieges!“

„Ausreichende Finanzierung des Bundesheers“

Von ÖVP und FPÖ kommt auch ein gemeinsamer Antrag für eine „ausreichende Finanzierung des Bundesheers“. Der SPÖ-Klub befasst sich in der Fragestunde mit den Folgen des Kriegs in der Ukraine: „Karl Schaller macht mit seiner Anfrage Druck für einen Arbeitsmarkt-Krisengipfel, weil in einzelnen Firmen Lieferketten unterbrochen sind, was zu Corona-Lieferschwierigkeiten und Erdgaspreisexplosion führt. Thomas Antlinger fragt konkret nach, wie lange wir mit den aktuellen Erdgasreserven durchhalten.“