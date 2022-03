Hilferuf aus der Ukraine wurde rasch erhört!

In Krisenzeiten muss man zusammenhalten - über alle Grenzen hinweg. Dank dieser Maxime ist nun ein dringend benötigter Rettungswagen in der Ukraine unterwegs. Der Tiroler Musiker Matthias Georg Kendlinger hat auf den Hilferuf einer Kollegin aus dem Kriegsgebiet reagiert. Und in Pöchlarn im Bezirk Melk ein passendes Einsatzfahrzeug gefunden, das Leben retten kann.