US-Senator fordert Russen zur Ermordung Putins auf

US-Senator Lindsey Graham hat am Donnerstag angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine zur Ermordung des russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgerufen. „Gibt es einen Brutus in Russland? Gibt es einen erfolgreicheren Oberst Stauffenberg im russischen Militär? Die einzige Möglichkeit, dies zu beenden, ist, dass jemand in Russland diesen Kerl ausschaltet“, so Graham.