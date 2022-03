Amal Clooney: „George ist die Liebe meines Lebens“

Denn erst diese ließ ihn erkennen, „dass ich diese riesige Leere in mir trug“. Die Ehe hat den 60-Jährigen verändert, berichtete „Enterpress News“. Und das für ihn im besten Sinne. Denn zum ersten Mal befindet sich Clooney in einer Situation, in der „mir das Leben eines anderen unendlich mehr wert ist als mein eigenes“. Damit meint er nicht nur Amal, sondern auch Ella und Alexander („zwei kleine Wesen, die gefüttert werden müssen“).