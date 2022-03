Viele Skiunfälle in Tirol: Jugendlicher reanimiert

Teenager krachten zusammen

Im selben Skigebiet kam es um 11.45 Uhr zum zweiten Unfall. Dieses Mal auf der Piste Nummer 27. „Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten ein Deutscher (15) und eine Holländerin (16) mit ihren Skiern.“ Der 15-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Oberschenkel und an einem Handgelenk. Der Notarzthubschrauber flog ihn ins Krankenhaus St. Johann. Die 16-Jährige wurde von der Rettung mit einer Verletzung am Oberarm in dasselbe Spital gebracht.