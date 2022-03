Ausbau bei AT&S: „Das ist einzigartig in Europa!“

Europa will ernst machen und bei den so wichtigen Mikrochips die hohe Abhängigkeit von Asien reduzieren. Ein Leuchtturm-Unternehmen ist dabei der Halbleiterhersteller AT&S in Leoben. Um circa 500 Millionen Euro wird in der Montanstadt bis 2025 ausgebaut, 700 neue Jobs entstehen. Der Grundstein ist nun gelegt.