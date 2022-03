Die teuflische Serie soll fortgesetzt werden

Ausgerechnet am Nationalfeiertag kassierten die Harder Handballer in der Sporthalle am See mit dem 27:28 gegen Krems die bislang einzige Saisonniederlage in der HLA Meisterliga. Nun steht am Freitag (18.30 Uhr) das Rückspiel zwischen dem Talbellenführer Hard und dem direkten Verfolgen aus Niederösterreich auf dem Programm.