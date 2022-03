Glück im Unglück: Telefonbetrüger gingen leer aus

Nicht so Glück hatte eine 68-jährige Frau aus Hermagor, die nach einer SMS ihrer vermeintlichen Tochter, die sich angeblich in finanzieller Notlage befunden habe, 2000 Euro auf ein spanisches Konto überwiesen hat. Erst als sie mit ihrer Tochter telefonierte, wurde ihr klar, dass sie Telefonbetrügern in die Falle getappt ist. Die getätigte Überweisung konnte glücklicherweise noch rückgängig gemacht werden.