Villacherin nach zweimaligem Einbruch nun gefasst

Die Villacherin wird beschuldigt, mehrmals in einen Bauernladen in Feldkirchen eingebrochen zu haben. Das erste mal soll sie es am 28. Februar versucht haben, eine an der Holzwand montierte Kassa aufzubrechen und das Geld zu stehlen, was ihr nicht gelang. Am 2. März kam sie laut Polizei zurück und versuchte es erneut.