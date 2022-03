Ina Regen: „Empathie und Aktivismus kombinieren“

Die Quote ist vorwiegend notwendig, um überhaupt einmal Sichtbarkeit zu schaffen und zu ermutigen?

Es geht darum, die Inspiration zu haben. Frauen dürfen seit ungefähr 150 Jahren studieren, aber auch da gab es viele Hürden. Heute ist es selbstverständlich, aber es liegen viele Generationen und viel Kraftanstrengung dazwischen. Das betrifft viele Lebensbereiche. Eine Quote ist ein schnelleres Anheben in die Richtung, die wir uns sowieso wünschen. Bis Freunderl- und Vetternwirtschaft durchbrochen sind, muss man in diese Richtung agieren. Bei unserem Event im Konzerthaus haben wir auch darauf geachtet, dass im Hintergrund so viele Frauen wie möglich arbeiten. Technikerinnen, Stage Hands, Security. Das ist im ersten Moment aufwendiger, aber die Anstrengung lohnt sich. Dadurch entfacht man Vorbildwirkung und kann zeigen, dass es auch so geht. Man muss Neues probieren und mitnehmen in eine Welt, wo Dinge immer schon so und so gemacht wurden. Ich lebe in einer Welt, in der Männer sichtbarer sind. Will ich für dieselbe Position eine Frau, muss ich aktiver suchen. Wir müssen diese Quote für zehn oder 15 Jahre durchbringen, damit wir den Effekt auf jüngere Generationen spüren. Wir werden es nicht für alle richtig machen können, aber wir müssen anfangen, an die Zukunft zu denken.