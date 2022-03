Heimische Grünflächen als Kapitalanlage gekauft

Land- und forstwirtschaftliche Flächen dürfen in Salzburg nur von Landwirten gekauft werden, um sie zu erhalten. In vielen Fällen wurden aber die Vorschriften nicht eingehalten – der Rechnungshof hat das in einem ausführlichen Bericht kritisiert – und so wanderte zahlreiche Gründe zu Investoren. Die „Krone“ hat bereits Fälle aufgezeigt und es gibt noch weitere.