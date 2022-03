Hohe Infektionszahlen nach Ende der Semesterferien

2500 Tote

Am Mittwoch ist in Oberösterreich auch die Schwelle von 2500 Menschen, die seit Ausbruch der Pandemie mit oder an Corona gestorben sind, überschritten worden. Das Dashboard des Landes hat mit Stand 8.30 Uhr 2509 Todesfälle ausgewiesen. 380 Erkrankte lagen auf Normalstationen - um drei mehr als am Dienstag. Die Zahl der Intensivpatienten ging um drei auf 23 zurück.