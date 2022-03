Betrunkener drohte der Polizei mit einem Amoklauf

Ein Anruf auf dem Polizei-Notruf ließ bei der Exekutive alle Alarmglocken schrillen: Ein Mann kündigte einen Amoklauf und seinen anschließenden Selbstmord beim Bahnhof in Deutsch-Wagram im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich an. Der Täter konnte rasch ausgeforscht werden. Spezialkräfte der Cobra nahmen den Betrunkenen fest.