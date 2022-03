Wörthersee-Südufer bekommt lückenlosen Radweg

Die Landesräte Martin Gruber und Sebastian Schuschnig arbeiten seit zwei Jahren an einer Lösung für eine durchgängige Radweginfrastruktur in Form einer Bauoffensive. Derzeit wird der Ausbau entlang der Wörtherseestraße fortgeführt. Straßenbaureferent Martin Gruber: „Dieses Baulos bringt uns dem Ziel eines Lückenschlusses von Klagenfurt über Maria Wörth bis Velden deutlich näher. So wird ein wertvoller Beitrag für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer am Südufer geleistet, insbesondere der Radfahrer.“