Keine Lehrlinge: Afritz plakatiert freie Stelle

Pensionierungswelle bis 2030

Das Projekt ist umso wichtiger, wenn man weiß, dass bis 2030 die Hälfte aller Gemeindebediensteten in Pension gehen wird - vom Amtsleiter bis zur Reinigungskraft. Trotzdem melden sich bereits jetzt in vielen Gemeinden keine Bewerber, egal in welchen Bereichen. Der Afritzer Bürgermeister Max Linder sieht den Versuch einer Attraktivierung der Lehrlingsausbildung in den Gemeinden positiv. Linder: „Die Modernisierung ist wichtig. Es muss den jungen Menschen erklärt werden, dass sie sogar die Lehre mit Matura bei uns machen können.“ Fellner hat für das Projekt auch das Lehrgeld erhöht.