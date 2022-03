Saalfeldener Alpeneis erobert Österreich

Feinste Mehlspeise, bestes Eis – diese Kombi ist heiß! So heiß, dass Spar die Erfindung von Ingrid Kriegl in vier Sorten in Kürze in allen Filialen in ganz Österreich anbietet – 50.000 Stück sind bestellt. Die Idee dazu ist der Pinzgauerin Ende 2020 gekommen. In Saalfelden beschäftigt sie bereits 13 Mitarbeiter.