Einbrecher suchte Blumen und stach auf Gärtner ein

„Ich bin ein Einbrecher gewesen und wollte wieder einbrechen. Aber Mörder bin ich keiner“, sagt Manfred R. (69). Ein Coup in einer Gärtnerei in Braunau (OÖ) im August 2021 war aus dem Ruder gelaufen. Er wurde vom Gärtnereibesitzer überrascht und soll zugestochen haben. In Ried war er am Dienstag wegen Mordversuchs angeklagt.