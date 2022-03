„Wir gehen Schulter an Schulter“

Einen Tag davor, am Donnerstag, hätte erneut ein bundesweiter Maturastreik stattfinden sollen, doch aufgrund des Krieges in der Ukraine wurde dieser kurzfristig verschoben. „Aus Solidarität und Sensibilität mit den Bürgern aus der Ukraine haben wir uns dazu entschlossen, den Streik um ein, zwei Wochen zu verschieben.“, so Stijn Maas, Sprecher der Aktion Kritischer Schüler.