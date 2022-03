Stau am Wochenende in ganz Österreich erwartet

Laut ARBÖ-Experten wird der Verkehr in Österreich von drei Faktoren bestimmt sein. In den deutschen Bundesländern Bayern und Saarland sowie Teilen der tschechischen Republik und der Slowakei gehen die Winterferien zu Ende. Von Donnerstag bis Sonntag findet in Wien die BeSt-Studienmesse statt und am Freitag tritt Rainhard Fendrich in der Olympiahalle in Innsbruck auf.