Jung, engagiert und auf Anhieb die „Absolute“

Straßen & Wanderwege pflegen

Deshalb war für ihn auch das Amt des Bürgermeisters noch kein Thema. Das bleibt weiterhin bei Vitus Monitzer. Walder will trotz Mehrheit ein gutes Verhältnis zu Monitzer pflegen: „Wir sind keine Gegner und wollen mit ihm zusammenarbeiten. Er ist unser Bürgermeister, ist dafür gewählt worden, und wir stehen hinter ihm.“ In der finanziell schwachen Gemeinde will man künftig auf Bestehendes setzen. So sollen etwa die Straßen und Wanderwege gepflegt werden, aber auch der Tourismus und das Bäuerliche in den Fokus rücken.