„Mitarbeiter in Kiew verschanzen sich im Keller“

„Wann Gräueltaten enden, ist nicht abschätzbar“

Bisher habe noch keiner der Angestellten eine Flucht aus der Ukraine geschafft. Sollte das gelingen, werde man sich natürlich umgehend darum kümmern, sie mit allem Nötigen zu versorgen. „Wann die Gräueltaten endlich ein Ende finden, wagt derzeit aber niemand einzuschätzen.“ In Polen erreicht die „Tiroler Krone“ Andrzej Fiutkowski, der für die Geschäfte der Plansee Group in der Ukraine verantwortlich ist. Diese seien derzeit noch ganz normal am Laufen. Er ist mit einer Familie in der Ukraine befreundet, die ebenfalls in einem Keller ausharrt.