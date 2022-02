Mehrere Skiunfälle mit Schwerverletzten in Tirol

In Tirol ist am Montag einmal mehr ein unfallreicher Skitag zu Ende gegangen. Polizeiberichten zufolge wurde zahlreiche Personen - darunter eine elfjährige Holländerin - auf Tiroler Pisten verletzt. Zu Unfällen kam es in Jungholz, Ehrwald und Lermoos (alle Bezirk Reutte), in Telfes im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) sowie in Sölden (Imst).