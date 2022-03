Oö. Militärkommandant: „Lage höchst unerfreulich“

Wie war die Spannocchi-Doktrin gedacht?

Man ist damals davon ausgegangen, dass wir zwar unsere Grenzen nicht verteidigen können, aber im Alpengebiet und im Voralpenraum Widerstand leisten können. Wenn man sich jetzt anschaut, was die Ukrainer machen, dann ist das eigentlich genau dasselbe. Sie lassen die Panzer durchfahren, leisten dort Widerstand, wo diese schlecht manövrieren können und hintereinander fahren müssen, weil sie sonst im Schlamm versinken, sprich also in den Ortschaften und Städten.