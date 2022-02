Ein halbes Jahrhundert für die Dämmung im Einsatz

Neues Werk in Slowenien

Trotz der Krise geht am 1. April ein neues Werk in Slowenien in Betrieb. „Zwei Wochen später eröffnen wir in Finnland. Dann sind wir mit 33 Werken in elf Ländern Europas vertreten. Wir produzieren sechs Millionen Kubikmeter Dämmstoff, machen damit 70 Prozent des Umsatzes der gesamten Hirsch-Gruppe.“ Weitere 20 Prozent des Umsatzes entfallen auf Styropor-Verpackungen, zehn Prozent auf Maschinenbau.