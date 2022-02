Ukrainer fordern: Russland & Belarus suspendieren!

Athleten aus der Ukraine fordern nach der Invasion Russlands in ihr Land das Internationale Olympische Komitee (IOC) und das Internationale Paralympische Komitee (IPC) in einem offenen Brief dazu auf, die nationalen Komitees von Russland und Belarus zu suspendieren und die Athletinnen und Athleten für Wettkämpfe zu sperren. Auch vom ukrainischen Tennisverband liegt eine Forderung an den Weltverband vor, beide Länder aus der Organisation auszuschließen.