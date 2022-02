Selena Gomez barfuß auf der Bühne der SAG-Awards

Dass tolle High Heels manches Mal auch ihre Tücken haben, das musste Selena Gomez am Sonntagabend bei der Vergabe der SAG-Awards in Santa Monica am eigenen Leib erfahren. Die 29-Jährige war nämlich beim Gang über den Red Carpet vor der Show in ihren hochhackigen Schuhen gestolpert und hingefallen. Ein Begleiter half ihr schließlich wieder auf die Beine.