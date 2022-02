Sexy Dekolletés und tolle Roben bei den SAG-Awards

Von vorne und von hinten ein echter Hingucker war hingegen Alexandra Daddario, die in einer silbernen Robe von Altelier Versace eine gute Figur machte. Ebenfalls in Silber kam Jessica Chastain, die sich über die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „The Eyes of Tammy Faye“ ausgezeichnet wurde. Sie trug kein Kleid, dafür aber einen coolen Hosenanzug und ließ unter ihrem Blazer viel Haut blitzen.