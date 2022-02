Lenker meldete sich über Anwalt bei der Polizei

Lenker meldete sich via Anwalt

Der mutmaßliche Lenker flüchtete nach der Horrorfahrt zu Fuß und meldete sich erst am Sonntag über seinen Rechtsanwalt bei der Polizei. Der Anwalt teilte mit, dass sich sein Mandant am Montag einer offiziellen polizeilichen Befragung stellen werde. Nähere Umstände zum Unfall und zur erfolgten Fahrerflucht liegen derzeit noch nicht vor.