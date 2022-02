Lenker flüchtete zu Fuß nach Horror-Unfall in Graz

Der Unfall passierte in der Nacht auf Sonntag in der Grazer Mandellstraße: Laut späterer Zeugenaussage seiner Mitfahrer dürfte ein 25-jähriger Lenker zunächst mit seinem Auto auf einen abgestellten Pkw gekracht sein. Mit so einer Wucht, dass dieser auf den entgegenkommenden Wagen einer 24-jährigen Frau geschleudert wurde! Die Steirerin wurde in ihrem total beschädigten Auto eingeklemmt, musste von der Feuerwehr geborgen werden. Sie ist so schwer verletzt, dass sie im LKH Graz notoperiert werden musste, es bestand Lebensgefahr.