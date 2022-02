Tiroler Know-how für die deutsche Polizei

Leuchtturmprojekt für europäische Vorhaben

Der Survivor ist ein äußerst bewegliches, geländegängiges sowie geschütztes Sicherheitsfahrzeug und wird bereits in Europa als Einsatzmittel für Spezialkräfte genutzt. Es hat sich schon in zahlreichen Einsätzen bewährt. Der Auftrag des deutschen Innenministeriums umfasst eine feste Liefermenge von 55 Fahrzeugen in verschiedenen Varianten für Bundespolizei und Bereitschaftskräfte der Länder.