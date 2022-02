Flucht von Linz-Legionärin endet kurz vor Grenze

Mit Kind und Mann an Grenze

Mit einem Piepston ist der Ukraine-Krieg auch an Günter und Robert Renner ganz, ganz nah herangekommen. An die beiden Tischtennis-Macher von Linz AG Froschberg, die Freitagmittag eine erste verzweifelte Nachricht von Margaryta Pesotska erhielten. Einer Ukrainerin, die in Kiew lebt und seit dem Vorjahr für den zweifachen Champions-League-Sieger Linz spielt. Kernbotschaft ihrer auf Englisch geschriebenen Nachricht: „Ich bin mit meinem Kind und Mann nahe an die polnische Grenze nach Lviv geflüchtet!“ Weiter hieß es: „Aber nun wird meinem Mann die Ausreise verweigert!“ Was damit zusammenhängt, dass die Ukraine allen kampffähigen Männern im Alter von 18 bis 60 untersagt, das Land zu verlassen