Auto stürzt von Wiener Brücke auf A22 - Lenker tot

Laut Angaben der Wiener Berufsrettung kam für den Lenker jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Die A22 musste in Richtung Stockerau gesperrt werden, lange Staus waren die Folge. Feuerwehrsprecher Lukas Schauer berichtete, dass seine Kollegen in den Morgenstunden das verunglückte Fahrzeug bereits entfernt haben. Das durchbrochene Geländer wurde durch eine Holzkonstruktion gesichert.