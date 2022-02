Polizei verfolgte Alkolenker: Frau in Pkw gefangen

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Freitagabend ein stark betrunkener Autolenker (44) in Innsbruck: Nachdem der Einheimische ins Visier einer Streife geraten war, drückte er aufs Gas und raste davon. Seine Beifahrerin (43) versuchte dabei, mehrmals auszusteigen, was der Verdächtige jedoch verhinderte. Letztlich konnte der Trunkenbold nach ein paar Kilometern angehalten und festgenommen werden.