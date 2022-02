Straßenbahn krachte mit voller Wucht in Klein-Lkw

Unseligerweise kann eine Straßenbahn nicht ausweichen. Mit viel Glück tritt der Straßenbahnfahrer aber noch rechtzeitig auf die Bremse. Glück hatten allerdings am Freitag gegen 15.30 Uhr der Lenker eines Klein-Lkw und der Lenker der Straßenbahnlinie 11 auf der Troststraße in Wien-Favoriten leider keines. Bilder eines „Krone“-Lesereporters zeigen, wie die Straßenbahn mit voller Wucht in das andere Fahrzeug krachte. Dabei riss der Klein-Lkw auch eine Stopptafel um.