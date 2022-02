Feuerteufel treibt in Wien-Favoriten sein Unwesen

Bereits am Montag wurde die Wiener Berufsfeuerwehr in den frühen Morgenstunden wegen eines brennenden Fahrzeugs im zehnten Bezirk alarmiert. Als die Einsatzkräfte beim Wielandpark eintrafen, hatte das Feuer bereits auf einen zweiten Wagen übergegriffen. Meterhoch schlugen die Flammen in den Nachthimmel. Es dauerte fast 40 Minuten, bis die Brände unter Kontrolle gebracht werden konnten.