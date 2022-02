Schlierbacher machen Gemüse- und Obstregal grüner

18 Millionen Euro Umsatz machte die in Bad Hall und Schlierbach ansässige Firma im Vorjahr, die Pappe und Papier zu Schalen, Versandboxen und Co. verarbeitet. Der Treiber: Tassen für Obst- und Gemüse, sowie für Backwaren, die andere Materialien ersetzen sollen und so für mehr Nachhaltigkeit sorgen. „Wir produzieren auch schon Backformenschalen aus Karton, für die früher Aluminium verwendet worden ist“, so der 61-Jährige.