Max vs. Lewis: Ein Wiedersehen ohne böse Blicke

Zurück zu den Testfahrten, die noch bis Freitag dauern (die letzten steigen von 10. bis 12. März in Bahrain). Repräsentativ waren die Zeiten an Tag eins nicht. Für die Teams ging es in erster Linie darum zu sehen, ob die Windkanaldaten mit jenen auf der Strecke übereinstimmen, um wichtige Informationen zu sammeln, wurden - wie schon gewohnt - Messgitter am Heck befestigt, auch die beliebte FloViz-Farbe, um aerodynamische Strömungen am Auto sichtbar zu machen, war vielfach zu sehen. Bestzeit erzielte Lando Norris (McLaren) in 1:19,568, eineinhalb Sekunden über dem Streckenrekord.